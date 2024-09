Barella sotto i ferri: UFFICIALE, l’annuncio dopo l’intervento

Come annunciato da giorni, questa mattina Nicolò Barella si è sottoposto ad intervento endoscopico. Un’operazione che il centrocampista dell’Inter aveva programmato da tempo e per la quale ha dovuto rinunciare alla chiamata di Luciano Spalletti per gli impegni di settembre con la Nazionale Italiana.

Un intervento realizzato con lo scopo di liberare le vie aeree e rendere più semplice la respirazione. Barella sarà in ogni caso a disposizione del gruppo già dalla prossima settimana e dovrebbe rientrare senza troppi problemi anche tra i convocati di Monza-Inter.

Questo il comunicato del club nerazzurro: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana”.