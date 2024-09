La top 11 degli SVINCOLATI: le migliori occasioni per l’Inter

Da pochi giorni si è chiuso ufficialmente il calciomercato in Italia e nei principali campionati in Europa. Nonostante ciò, da qui ai prossimi mesi sarà ancora possibile aggiungere nuovi elementi in rosa guardando tra i calciatori rimasti senza contratto.

In questo momento, infatti, ci sono ancora diversi svincolati in cerca di una nuova squadra che possono rappresentare un’ottima opportunità per tante squadre. Pensiamo ad esempio a campioni del calibro di Depay e Rabiot, nel pieno delle loro carriere e protagonisti con le rispettive Nazionali nell’ultimo Europeo giocato in Germania.

Escludendo dalla lunga rosa di nomi Mario Hermoso, in procinto di firmare con la Roma, vediamo le migliori occasioni a costo zero per l’Inter e non solo sul calciomercato. Questa la top 11 degli svincolati con una panchina di tutto rispetto:

TOP XI SVINCOLATI (3-5-2): Keylor Navas; Sergio Ramos, Matip, Hummels; Aurier, Dele Alli, Pjanic, Rabiot, Perisic; Martial, Depay.

A disposizione: Karius, Kjaer, Marlon, Cedric, Kurzawa, Klaassen, Rafinha, Muniain, Willian, Ben Yedder, Joao Pedro, Niang, Mariano Diaz.