Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, Barella ha risposto ad alcune domande ai microfoni di TNT Sports, parlando di Lautaro Martinez, dei suoi idoli calcistici e del valore di chi ha supplito al capitano durante la sua assenza.

Sul ritorno in campo del numero 10 nerazzurro, Barella non ha dubbi: «Sanno tutti che Lautaro è il nostro capitano, il giocatore che forse più a livello internazionale ha vinto di più, è un pezzo molto importante della nostra squadra. Il calcio è fatto anche di infortuni e a volte serve tempo per recuperare. Però chi ha giocato al posto suo, Pio, Thuram, Bonny prima dell’infortunio, hanno fatto molto bene. Ora dato che è tornato, molto volentieri lo aspettiamo in campo».

Il capitano nerazzurro era rimasto fermo ai box per circa un mese: aveva recuperato per la gara contro l’Atalanta, dove aveva disputato uno spezzone di partita, e spetta ora a Chivu decidere quanto spazio concedergli contro i tedeschi.

Barella ha poi risposto anche su chi considera i suoi punti di riferimento nel calcio: «Mi piace guardare tutti i calciatori, c’è sempre da imparare da qualcuno, anche chi viene esaltato meno può fare cose eccezionali». Il centrocampista dell’Inter ha indicato in Bellingham il suo preferito attuale: «È bravo a fare tutto, è un centrocampista completo, è fortissimo anche da fuori. Ma quando ci giochi contro capisci quanto è forte e riesce a dare ad una squadra nei momenti importanti». L’idolo di sempre, però, resta Stankovic: «Il giocatore a cui mi sono sempre ispirato è Dejan Stankovic e l’ho sempre detto».