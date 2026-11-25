In vista del match di Champions contro lo Stoccarda, Barella ha risposto ad alcune domande ai microfoni di TNT Sports, parlando di Lautaro Martinez, di chi lo ha sostituito e dei propri punti di riferimento nel calcio.

Sul rientro del capitano nerazzurro, out per circa un mese a causa di un infortunio, il centrocampista ha sottolineato l’importanza del giocatore per il gruppo, pur riconoscendo il rendimento di chi lo ha rimpiazzato: «Sanno tutti che Lautaro è il nostro capitano, il giocatore che forse più a livello internazionale ha vinto di più, è un pezzo molto importante della nostra squadra. Il calcio è fatto anche di infortuni e a volte serve tempo per recuperare. Però chi ha giocato al posto suo, Pio, Thuram, Angy Bonny prima dell’infortunio, hanno fatto molto bene. E ma ora dato che è tornato, molto volentieri lo aspettiamo in campo».

Lautaro era rientrato tra i disponibili nel confronto con l’Atalanta, dove aveva disputato uno spezzone di partita. Nella sfida serale di Champions contro lo Stoccarda, spetterà a Chivu decidere se e quanto impiegarlo.

Su chi ammira nel calcio, presente e passato, Barella ha tracciato una distinzione netta. Il giocatore a cui si è sempre ispirato è Stankovic, scelta dichiarata da tempo. Nel panorama attuale, il preferito è invece Bellingham: «È bravo a fare tutto, è un centrocampista completo, è fortissimo anche da fuori. Ma quando ci giochi contro sicuramente capisci quanto è forte e riesce a dare a una squadra nei momenti importanti di una partita».