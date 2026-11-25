Sarà solo a ridosso del fischio d’inizio che Chivu svelerà le ultime scelte di formazione per la sfida di stasera contro lo Stoccarda. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro ha ancora un ballottaggio aperto in difesa, mentre il centrocampo si delinea con maggiore chiarezza.

Il nodo principale riguarda la coppia centrale: Bastoni, impiegato continuamente nelle ultime settimane tra club e nazionale, potrebbe rifiatare. In quel caso Akanji si sposterebbe al centro, con Bisseck — rientrato dopo due turni in panchina — sulla fascia destra e Carlos Augusto a sinistra.

In mezzo al campo le certezze non mancano: Barella e Sucic sono confermati. Resta da assegnare una sola maglia, con Mkhitaryan e Curtis Jones in ballottaggio. Non è da escludere nemmeno Stankovic, che ha già trovato spazio nella gara contro l’Atalanta dopo il suo rapido rientro dall’infortunio.

Sulle fasce, salvo sorprese, Spence dovrebbe partire titolare a destra, con Diouf opzione da gara in corso. A sinistra Dimarco sembra destinato alla conferma. Il Meazza è pronto al tutto esaurito: nel settore ospiti sono attesi 4.300 tifosi tedeschi.