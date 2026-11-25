Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Stoccarda, attualmente commentatore per ESPN con base a Los Angeles, si presenta alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro con sentimenti contrastanti. Nell’intervista rilasciata a La Repubblica, confessa di tifare per entrambe le squadre: «L’Inter mi ha cambiato la vita. Allo Stoccarda i tifosi mi sono stati vicini dopo l’incidente di mio figlio Jonathan, portiere del Cesena».

Sul figlio, infortunatosi ad aprile, aggiorna così le condizioni: «Si allena e corre, ma non può ancora tuffarsi. Ad aprile prossimo gli toglieranno le viti».

L’Inter guidata da Cristian Chivu convince Klinsmann: «È cresciuta nel tempo, in continuità con l’epoca di Simone Inzaghi. Ha un gioco fluido, giocatori forti. Chivu porta in panchina la concentrazione e la disciplina che aveva da calciatore». Tuttavia, l’ex centravanti invita la squadra a osare di più: «In Italia non si punta l’uomo. Si preferisce passare indietro. Rischiate! Dopo il primo gol bisogna fare il secondo».

Tra gli attaccanti nerazzurri, è Thuram il giocatore che lo entusiasma di più: «Adoro Marcus Thuram. Al Monaco giocavo con suo papà. Pio l’ho visto dal vivo allo Spezia. Mi chiedevo cosa ci facesse in B». Sul tema dei giovani italiani aggiunge: «A 20 anni sei pronto. Finalmente lo state capendo. Mancini è un maestro in questo».

Tornando con la memoria agli anni milanesi, Klinsmann evoca con nostalgia le serate trascorse insieme a Nicola Berti e Aldo Serena, senza dimenticare i connazionali tedeschi Lothar Matthäus e Andy Brehme. «A Milano ho imparato a godermi un caffè o una chiacchiera. A Stoccarda non facciamo altro che costruire: la casa, la famiglia, il futuro. Poi da vecchio realizzi che la vita è scappata via».

Il pronostico finale è netto: «Penso che vincerà l’Inter 2-1, con gol di Pio e Marcus e di Undav per lo Stoccarda».