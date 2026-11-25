La questione non riguarda la formazione. Il vero interrogativo che accompagna l’Inter verso il quinto appuntamento stagionale in Champions League è di natura mentale: quale versione della squadra scenderà in campo stasera contro lo Stoccarda?

A porlo è il Corriere dello Sport, che mette a confronto due facce recenti del club nerazzurro: «Contro lo Stoccarda si vedrà l’Inter del finale di Bergamo, oppure quella solida e sicura che ha sbaragliato Feyenoord e Como? Inevitabile porsi l’interrogativo, complicato, invece, darsi una risposta».

Il quotidiano ricorda come, in ambito europeo, Chivu non abbia mai registrato gli stessi problemi di approccio che hanno caratterizzato alcune uscite in campionato. «Anche in Champions, la squadra di Chivu non ha mai sbagliato approccio, come in campionato, e non ha avuto certi sbandamenti. L’unica eccezione, comunque pesante, è stato il Bruges».

Errori individuali non sono comunque mancati nemmeno in Europa, con i casi citati del Real Madrid e ancora del Bruges. Le ultime prestazioni, però, hanno offerto segnali positivi: la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, ottenuta in inferiorità numerica, e la prova di forza a Rotterdam contro il Feyenoord, convincente sia in fase offensiva che difensiva, figurano tra le migliori esibizioni stagionali. Stasera il banco di prova è lo Stoccarda.