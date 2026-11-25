Undici gol a 21 anni, secondo posto nella classifica marcatori di Serie A: Gustavo Varela è il nome più caldo del momento sul fronte del mercato italiano ed europeo. L’attaccante del Monza ha attirato l’attenzione di diversi club e, secondo quanto riporta Tuttosport, le probabilità che si scateni un’asta attorno al portoghese sono molto elevate.

Il prezzo di partenza fissato dal club brianzolo è di 25 milioni di euro. A confermarlo è stato il direttore sportivo del Monza, Obiang, con queste parole: «Dobbiamo aspettare, ma possiamo partire da questi numeri». A complicare eventuali trattative c’è però una clausola contrattuale che coinvolge il Benfica: il club portoghese non ha diritto solo al 20% incassato sulla futura rivendita, ma può anche esercitare il cosiddetto