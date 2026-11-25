Dieci punti nelle prossime quattro partite di Champions League: è questo il traguardo aritmetico che l’Inter deve raggiungere per chiudere tra le prime otto ed evitare i playoff. Lo sottolinea il Corriere della Sera, che inquadra la sfida di stasera contro lo Stoccarda come l’avvio di una mini-Bundesliga: dopo i tedeschi, il 9 dicembre toccherà al Borussia Dortmund, entrambe le squadre al momento avanti ai nerazzurri in classifica.

La qualificazione diretta agli ottavi resta possibile, ma richiede un filotto di risultati. Tre vittorie e un pareggio nelle prossime quattro partite, che includono anche il Liverpool e in chiusura lo Slovan. Gli ottavi diretti sono indicati come obiettivo minimo, anche per motivazioni economiche; come alternativa, l’Inter mira quantomeno a mantenersi nella zona alta del tabellone, così da disputare in casa il ritorno degli eventuali playoff.

Il problema è la continuità. Il 4-4 di Bergamo ha lasciato più di un interrogativo: due gol subiti negli ultimi dieci minuti, con i cambi e la gestione del vantaggio che hanno favorito la rimonta dell’Atalanta. Chivu ha invitato a non giudicare la squadra solo da quel finale, e Barella ha esortato a non cedere al disfattismo, ricordando che in campionato gli errori si possono correggere. Resta però il nodo delle assenze: Lautaro è ancora incerto per la partita, Thuram ha abbandonato in via precauzionale la sessione di rifinitura e Calhanoglu resterà fuori circa un mese. Il rientro di Stones e Jones è una buona notizia, ma il tecnico deve ancora definire le gerarchie in difesa centrale.

In conferenza stampa Chivu ha rispedito al mittente le voci di mercato su un nuovo difensore: «Abbiamo doppie soluzioni in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva». Ha anche escluso che il calendario possa diventare un alibi: «Non cerchiamo scuse nel calendario o nel fatto che giochiamo ogni 72 ore».

Lo Stoccarda si presenta con un budget ingaggi che corrisponde grossomodo alla metà di quello nerazzurro, ma con un gioco aggressivo basato su pressing e attacchi con pochi tocchi, con Undav e Demirovic come riferimenti offensivi. I tedeschi perdono però palloni e possono essere messi in difficoltà con un blocco più basso, come hanno già dimostrato Feyenoord e Como. L’Inter sa come affrontare questo tipo di avversarie: la questione è farlo con la stessa intensità per tutti i novanta minuti.