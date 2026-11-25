Secondo il Corriere dello Sport, uno degli aspetti maggiormente analizzati ad Appiano Gentile dopo l’ultima prestazione dell’Inter riguarda la tenuta mentale dei Campioni d’Italia. Non è la prima volta che emerge questo tema: già a inizio stagione si era manifestato un problema simile, sia pure con caratteristiche diverse.

Il punto critico, sottolinea il quotidiano, è la discontinuità: la squadra nerazzurra non può permettersi di alternarsi tra momenti di presenza e assenza mentale nel corso del match. La spinta per invertire la rotta, secondo il Corriere dello Sport, deve arrivare principalmente dai senatori dello spogliatoio, già rodati nel superare momenti di difficoltà grazie all’esperienza accumulata.

Barella, pur non avendo ancora una soluzione definitiva, ha fotografato il problema con precisione: «Se per cento minuti siamo centrati al 100%, è difficile per tutti farci del male. Non ho problemi a dirlo. Ma ci bastano anche 5 minuti non al 100% e lo paghiamo in questo momento. Dobbiamo fare come contro il Como: il relax non va bene, in alcune partite lo paghi».

Le parole del centrocampista descrivono una squadra che, quando mantiene la concentrazione per l’intera durata della partita, risulta difficile da affrontare. Il problema emerge nei momenti di calo, anche brevi, che in questa fase della stagione si rivelano costosi.