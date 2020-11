TS – Barella e il paragone con Tardelli: manca solo il gol

Nicolò Barella si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni sia con la maglia dell’Inter sia con la nazionale italiana e Conte e Mancini non riescono a fare a meno di lui. Come riporta Tuttosport, è già partito il paragone con Marco Tardelli. Oggi Barella vivrà la sfida a distanza con Andrea Belotti, altro protagonista delle ultime sfide della nazionale.

In casa Inter divide il ruolo di pilastro della squadra con Romelu Lukaku, ma per il centrocampista ex Cagliari, per poter completare un periodo perfetto non resta che ritrovare gol in campionato. Infatti, in Serie A il gol manca da poco più di un anno, dalla sfida contro l’Hellas Verona. Mentre ha trovato il gol sia con l’Italia che con l’Inter in Coppa Italia e in Europa League.

Forse, però, questo è un problema che riguarda anche gli altri centrocampisti dell’Inter, fatta eccezione per Gagliardini e Brozovic che hanno già segnato in questo inizio di campionato, mentre Vidal, Eriksen e Nainggolan, con lo stesso Barella non hanno ancora esultato per una propria rete.

Oltre al momento di forma in campo, Nicolò Barella si prepara a diventare papà per la terza volta a 23 anni di un’altra femmina che dovrebbe nascere per metà dicembre.

