Inter-Torino, le probabili formazioni: Ranocchia e Sanchez dal 1′, dubbio Hakimi a destra

Tra poco più di un’ora conosceremo le formazioni ufficiali di Inter e Torino che a partire dalle 15.00 si affronteranno a San Siro. Ancora qualche dubbio nelle scelte di Antonio Conte soprattutto sulla corsia di destra: al momento è in vantaggio Hakimi, ma anche Darmian è in corsa per un posto da titolare. Altra mossa che potrebbe effettuare il tecnico leccese, secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe essere l’impiego di Young sulla destra, con l’ingresso di Perisic sull’out di sinistra. Confermato il turnover sia in difesa che in attacco con Ranocchia per de Vrij e Sanchez per Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino:

INTER-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

TORINO (4-3-3): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Bonazzoli, Verdi, Belotti. All. Giampaolo.

