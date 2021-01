Il Sole 24 ore – Bc Partners potrebbe acquisire subito il 51% dell’Inter: i possibili scenari

Dopo il pagamento delle mensilità di luglio e agosto ai giocatori, la società nerazzurra continua a pensare al futuro: la trattativa con Bc Partners sta per entrare nel vivo e il fondo inglese continua a fare le sue valutazioni sull’Inter. L’ipotesi possibile è che i nuovi soci entrerebbero gradualmente all’interno della società, acquisendo inizialmente quote di minoranza per poi prendere la maggioranza al posto di Suning.

Come riporta Il Sole 24 ore, nel frattempo continua la “due diligence” di Bc Partners sulla società nerazzurra assieme all’advisor Tifosy: secondo le ultime indiscrezioni lo scenario possibile, nel caso in cui la trattativa dovesse entrare nel vivo, potrebbe prevedere l’aumento di capitale e l’acquisto della minoranza di LionRock Capital. In questo modo il fondo inglese potrebbe acquisire il 51% e Suning restare in minoranza. Tutto ciò dipenderà dalla volontà della società cinese di farsi da parte.

