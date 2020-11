Belgio, Lukaku si allena a parte da giovedì: condizioni da valutare per le prossime partite

Nonostante il quarto d’ora giocato già contro l’Atalanta, Romelu Lukaku non sembra essersi ancora lasciato alle spalle il problema all’adduttore accusato dopo la trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Il gigante belga, nonostante ciò, è partito comunque per il ritiro con il Belgio, sebbene sia stato lasciato a riposo nella prima partita. L’idea del CT Roberto Martinez era però quella di schierarlo in campo nelle due gare successive di Nations League, contro Inghilterra e Danimarca.

Direttamente dal ritiro del Belgio, però, non arrivano novità confortanti né per la nazionale, né per l’Inter. Lukaku, infatti, si sta allenando a parte rispetto al gruppo già da giovedì, nel tentativo di recuperare al 100% la condizione atletica. La sua presenza in vista delle prossime partite, quindi, risulta inevitabilmente ancora in dubbio.

