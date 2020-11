Verso Inter-Torino: oggi nuovo giro di tamponi, domani giornata di riposo

Il giro di boa di questa sosta per le nazionali è quasi arrivato. La giornata di domani sancirà la fine della settimana di pausa, al termine della quale ci si concentrerà nuovamente sul proprio club. Il programma dell’Inter, in questo senso, è stato reso noto da un aggiornamento di Sky. Quest’oggi nuovo giro di tamponi per i calciatori rimasti ad Appiano Gentile, ovvero Handanovic, Radu, Ranocchia, Darmian, Young, Sensi, Vecino e Nainggolan. Domani, invece sarà giornata di riposo.

Il gruppo tornerà a disposizione di Antonio Conte a partire da lunedì, quando inizierà la settimana di preparazione al match contro il Torino in programma per domenica alle ore 15. Nel corso dei giorni successivi, poi, rientreranno piano piano anche tutti i nazionali.

