Dalle nazionali ai tamponi, passando per gli arbitri: Marotta in prima fila come Mourinho contro “il rumore dei nemici”

Beppe Marotta come José Mourinho? Pensare a questo paragone solo qualche mese fa sarebbe sembrato quasi blasfemo (calcisticamente parlando, s’intende), ma nell’ultimo periodo le somiglianze tra i due si fanno sempre più frequenti. Il celebre “rumore dei nemici” a cui si riferiva il portoghese ormai dieci anni fa, ciclicamente, sembra ritornato: nelle ultime settimane, infatti, Marotta ha avuto modo di presentarsi davanti ai microfoni per lamentarsi di diverse cose. A partire dagli sfavori arbitrali, che con quello di Inter-Parma diventano ormai numerosi ai danni del club, passando per la gestione di alcuni tamponi (vedi il caso-Hakimi) fino ad arrivare al problema più grosso, quello delle nazionali.

L’ad interista, con i toni notoriamente pacati che lo contraddistinguono, non si è però tirato indietro dal farsi sentire con forza per denunciare situazioni che non fanno stare tranquillo il club. E in quegli sfoghi, l’edizione odierna di Tuttosport ci ha visto un richiamo alla figura di Mourinho, anch’egli sempre pronto a farsi sentire per difendere pubblicamente la sua Inter.

