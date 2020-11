UFFICIALE – Brozovic, la federcalcio croata precisa: “Torna a Milano, farà l’isolamento a casa”

La positività al coronavirus riscontrata a Domagoj Vida nel primo tempo di Svezia-Croazia ha allarmato tutti. In particolare, la tensione è cresciuta in casa Inter, che con Brozovic e Perisic aveva due calciatori importanti fortemente a rischio. L’esito dei tamponi successivi fa sorridere a metà: l’esterno è risultato negativo, mentre il centrocampista positivo (sebbene lui stesso ci abbia scherzato su sui suoi social). Subito messo in isolamento, si temeva che, a complicare ulteriormente le cose, il 77 nerazzurro fosse costretto a trascorrere la quarantena direttamente in Svezia, come accaduto a Skriniar solo un mesetto fa (lui in Slovacchia).

Stando ad una nota ufficiale diffusa dalla federcalcio croata, però, la decisione presa è un’altra: dopo la positività riscontrata, Brozovic tornerà già oggi in Italia con un volo aereo privato, così da poter scorrere l’isolamento tra le mura della sua casa a Milano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<