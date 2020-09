Bellinazzo su Suning: “Il Covid ha colpito tutti, ma è impensabile che non voglia più investire nell’Inter”

Marco Bellinazzo, noto giornalista del ‘Sole 24 Ore’, ha parlato ai microfoni di Radio 24 riguardo i presunti mugugni che iniziano a vagare tra i tifosi nerazzurri, preoccupati dai mancati pesanti investimenti pesanti di Suning per questa stagione.

Bellinazzo ha dichiarato: “Dobbiamo considerare che anche per un colosso come il gruppo Suning, il Covid-19 si è fatto sentire, ha rappresentato un problema molto importante. Perciò è naturale che servirà più accortezza e cautela nell’investire in un pozzo senza fondo come il calcio. Detto questo non credo proprio che voglia smettere di investire nell’Inter, anzi. Semplicemente servirà molta più attenzione”.

“Per arrivare ai livelli di fatturato strutturale della Juventus e delle altre big europee, servono grandi sponsorizzazioni esterne. E per arrivarci, servono vittorie, serve un grande percorso calcistico e di successo. Anche alla Juventus Marotta ha sempre puntato a una crescita ponderata, oculata e mirata, senza fare passi più lunghi della gamba”.

