Benevento-Inter, Caprari (Sky): “Non c’è partita con questa Inter: loro lottano per lo Scudetto”

Gianluca Caprari, ex Inter, è stato indubbiamente il migliore in campo per il Benevento, sconfitto dai nerazzurri in trasferta per 2-5. L’attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, dunque, le sue parole: “L’Inter è una squadra che lotta per lo Scudetto, non c’è partita. È stata dura, ma ci abbiamo provato. Sono contento di aver preso una batosta contro questa squadra, perché è importante capire la categoria. Domenica ci aspetta una gara in casa contro il Bologna, da vincere“.

Poi, su Totti, il suo agente: “Francesco lo conosco dalla Primavera ed è una persona d’oro. Capisce assolutamente di calcio“.

