Benevento-Inter, Gagliardini (Inter TV): “Facile giocare con Vidal, quest’anno abbiamo una marcia in più”

Ritorna titolare ed è subito protagonista: Roberto Gagliardini quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. Anche questa sera – nel 2-5 sul Benevento – ha siglato la rete dello 0-2 ed ha servito l’assist a Romelu Lukaku per la rete dello 0-3.

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo affrontato la partita con il giusto atteggiamento, siamo partiti forte e siamo riusciti a trovare subito il secondo ed il terzo gol. Poi abbiamo fatto questo errore per il 3-1 ma abbiamo sempre avuto la partita in mano. Stiamo lavorando tanto, è un anno che siamo con il mister e siamo rodati. Abbiamo una marcia in più”.

FORMA – “E’ ancora presto per le statistiche. Ci vogliono più partite per poter valutare e anche continuità. Sono contento della prestazione e della vittoria, dobbiamo continuare così”.

VIDAL – “Penso sia andata bene. Giocare con lui è facile, conosce il calcio ed è un gran campione. Sono felice di aver giocato con lui e che ci sia venuto a dare una mano. Sono sicuro che quest’anno potremo fare grandi cose”.

CENTROCAMPO – “La qualità si è alzata quest’anno con i nuovi arrivati. Abbiamo tante soluzioni, siamo tanti giocatori e tutti che possono dire la loro. E’ un valore aggiunto soprattutto per le tante che dovremo affrontare”.

