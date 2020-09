Benevento-Inter, Hakimi cuore d’oro: la prima maglia da titolare regalata ad un piccolo tifoso

Prima gara da titolare da Achraf Hakimi, dopo che con la Fiorentina era partito dalla panchina, ma aveva fornito l’assist a Romelu Lukaku per il gol del 3 a 3. L’esterno ha vestito la maglia dell’Inter da titolare nella gara contro il Benevento e ha trovato gol e assist, sempre per l’attaccante belga.

Una gara importante per Achraf Hakimi che ricorderà, così come la ricorderà il bambino a cui al termine del macth contro il Benevento ha regalato la sua maglia. Una maglia importante per lui e che sarà per importante anche per il piccolo tifoso che l’ha ricevuta. E’ stato lo stesso Hakimi a parlare dell’accadauto a Inter Tv e si è detto felice di aver regalato una gioia a chi sostiene sempre la squadra, soprattutto se si tratta di bambini: “Sì, ho regalato la maglia ad un bambino a fine partita perché anche io, da bambino, chiedevo le maglie ai giocatori e mi è piaciuto ricambiare il gesto che mi facevano da piccolo. E’ sempre una gioia poter dare gioia a chi sostiene, soprattutto bambini“.

