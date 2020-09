Benevento-Inter, Conte in conferenza: “Hakimi è nato per giocare lì! Vidal? Non volevo correre rischi”

Due partite, sei punti e ben 9 gol fatti per l’Inter di Antonio Conte in questo inizio di stagione. I nerazzurri sono una macchina da gol e liquidano la pratica Benevento nel recupero della prima giornata di Serie A per 5 reti a 2.

Il tecnico interista in conferenza stampa analizza il match appena concluso: “Vidal a rischio? Mi ha detto che ha ricevuto un colpo e vedevo che zoppicava. A centrocampo l’anno scorso abbiamo sofferto tanto, non ci ho pensato un secondo ad inserire Barella. Ho corso zero rischi, domani vediamo cosa ci dirà il referto medico”.

Su Hakimi: “E’ un calciatore di grandi potenzialità, è nato per fare il quinto di centrocampo. In fase difensiva deve ancora migliorare, quella posizione comunque esalta le sue qualità. E’ stato il nostro investimento di quest’anno. E’ giovane, deve lavorare tanto ma oggi ha fatto una grandissima partita”.

