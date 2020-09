Benevento-Inter, Inzaghi: “Conte uno dei migliori, fatti due gol ad una grande difesa. I loro cambi…”

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa dai suoi contro l’Inter: “Non sono queste le partite in cui dobbiamo far punti, qui è importante mostrare coraggio e crescere dal punto di vista della mentalità. Un paio di gol li abbiamo regalati e non possiamo fare questi errori, però abbiam fatto anche alcune cose buone”.

Inzaghi continua: “Potevamo aspettare l’Inter e perdere 2-0, abbiamo scelto di costruire tanto: sono felice che la squadra non abbia mollato. Dobbiamo portarci questo, abbiamo preso un palo e fatto due gol ad una delle difese più forti d’Europa. Possiamo migliorare, queste partite ci aiutano a crescere”.

Su Conte: “Antonio è uno dei migliori: è forte, bravo ed è una grande squadra. Se pensi ai cambi contro la Fiorentina… di cosa stiamo parlando? Complimenti a loro. Era difficile oggi”.

Sul focolaio scoppiato in casa Genoa ed il coronavirus nel calcio: “Non sono esperto in questione, dispiace perché stava andando tutto bene”.

