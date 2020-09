Benevento-Inter, Hakimi (Inter TV): “Vittoria di squadra! Felice per il gol, l’esultanza…”

9 reti in 2 partite e 6 punti in classifica per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sul campo del Benevento vanno subito in vantaggio per poi legittimare il risultato sul 5-2 finale. Tanti gol, tante emozioni e soprattutto bel gioco da parte dell’Inter che si diverte e fa divertire.

Al termine del match ha parlato Hakimi ai microfoni di Inter TV: “Sono molto contento per la vittoria di squadra, anche per la mia prestazione individuale. Questi 3 punti sono una conferma di quanto fatto vedere con la Fiorentina”.

L’esultanza: “Ero molto felice, ho festeggiato con Sanchez e Lautaro con questo gesto”.

L’impatto con il mondo nerazzurro: “Sto cercando di apprendere tutto nel breve tempo possibile, dovrò continuare a lavorare su questa strada”.

