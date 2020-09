Benevento-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Skriniar, esordio per Vidal

Alle ore 18 di questo pomeriggio andrà in scena il recupero della prima giornata di Serie A tra Benevento ed Inter. L’obiettivo sarà bissare il successo ottenuto all’esordio, arrivato per entrambe in rimonta ed al termine di partite al cardiopalma (2-3 contro la Samp per i padroni di casa, 4-3 contro la Fiorentina per gli ospiti). In vista del match del Ciro Vigorito per Antonio Conte è in programma un po’ di turnover, alla luce anche della sfida contro la Lazio in programma domenica pomeriggio.

Le formazioni UFFICIALI di Benevento-Inter

Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali di Benevento-Inter:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.

A disposizione: Manfredini, Gori, Letizia, Del Pinto, Lapadula, Tuia, Improta, Foulon, Di Serio, Sau, Iago Falque, Hetemaj.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; Lukaku, Sanchez.

A disposizione: Padelli, Radu, Lautaro, Ranocchia, Perisic, Barella, Eriksen, Dalbert, D’Ambrosio, Brozovic, Bastoni, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

