Benevento-Inter, D’Ambrosio (Inter TV): “Non sottovalutiamo il Benevento. Equilibrio? Servono tutti e 11 i giocatori”

Dopo il 4-3 di sabato sera a San Siro contro la Fiorentina, l’Inter torna in campo per il recupero della prima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte farà visita al neopromosso Benevento, reduce dall’ottima vittoria in rimonta sul campo della Sampdoria.

Ai microfoni di Inter TV Danilo D’Ambrosio ha analizzato così il match: “Sappiamo che il Benevento in Serie B è stato protagonista, è reduce dalla vittoria sul campo della Sampdoria. E’ un avversario che non dobbiamo assolutamente sottovalutare”.

RITORNO A BENEVENTO – “Sono passati 3 anni, è cambiata l’Inter ma è cambiato anche il Benevento, due società che sono andate in crescendo”.

EQUILIBRIO – “C’è bisogno di più equilibro come dice il mister, le due fasi dipendono da tutti gli 11 giocatori. Nella fase offensiva ultimamente siamo più concreti, ora bisogna aggiustare con tutti la fase di non possesso”.

