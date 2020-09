Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”

Negli ultimi giorni l’attenzione era tutta rivolta al focolaio di contagi da Covid-19 che ha colpito il Genoa. Il club ligure aveva comunicato di avere 14 positivi tra giocatori e staff. C’era preoccupazione anche per la situazione del Napoli, che aveva sfidato proprio il Grifone in campionato la scorsa domenica. Il club partenopeo ha però fatto sapere, dopo aver effettuato i tamponi, di non avere nessun contagiato tra i giocatori e lo staff.

Era stata avanzata anche l’ipotesi di uno stop al campionato per i prossimi 14 giorni, ma nel pomeriggio odierno il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha voluto tranquillizzare tutti dichiarando: “Voglio essere ottimista, andiamo avanti. Non ci sono le condizioni per fermare il campionato di Serie A”. Il ministro ha poi concluso: “Il protocollo messo in atto è efficace, sono fiducioso. Ritengo le parole della sottosegretaria Zampa alquanto avventate”.

