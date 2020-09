Benevento-Inter, Marocchi loda Gagliardini: “È funzionale alla squadra. Grande vittoria, in futuro…”

Giancarlo Marocchi, intervenuto negli studi di Sky Sport nel post-partita della sfida vinta dall’Inter sul Benevento, ha commentato la prestazione del club meneghino: “I tifosi nerazzurri possono essere contenti perché la formazione di Conte ha vinto una gara da grande squadra, dando la dimostrazione di un gruppo che funziona come collettivo. Conoscendo Conte, però, so che non sarà felice per i gol subiti, ma oggi può essere soddisfatto. Ora non c’è più solo il Brozovic davanti alla difesa, i centrocampisti hanno cominciato a ruotare e ad interscambiare i ruoli”.

Spazio ad un commento su Gagliardini: “È quello che riesce a coprire meglio, gli altri magari sono più bravi ma lui è funzionale a schermare la difesa: nel calcio si gioca in undici e gli equilibri sono importanti. Bisognerà vedere se l’Inter, quando ci sarà bisogno, sarà in grado di andare più forte”.

