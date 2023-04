Benfica-Inter, designato l’arbitro Oliver: i precedenti

Benfica-Inter segna il ritorno ai quarti di finale di Champions League dei nerazzurri dopo 12 anni. Un traguardo importante per Inzaghi e la sua squadra, a sole due partite da un’altra impresa storica. Per riuscirci, però, bisogna superare i portoghesi, sorpresa della competizione. All’Estadio Da Luz, il calcio d’inizio del match di andata sarà domani sera alle ore 21.

A dirigere la gara sarà l’arbitro inglese, Michael Oliver.

Il fischietto non è un novizio in Champions League, anche se Benfica-Inter sarà la prima partita che vedrà i nerazzurri protagonisti. In carriera, infatti, ha già diretto 27 gare della massima competizione europea (34 se si contano anche i preliminari).

In Italia, Oliver è noto soprattutto per il quarto di finale di ritorno della stagione 2017/2018, tra Real Madrid e Juventus. Al Bernabeu, il direttore di gara inglese fischiò un rigore contro i bianconeri a tempo praticamente scaduto. L’episodio, di fatto, costò la qualificazione alla squadra italiana e suscito le ire di Buffon nel post-partita. Il portiere, infatti, accusò l’arbitro di “avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

Domani sera, al fianco di Oliver ci saranno gli assistenti Burt e Bennet, mentre il quarto uomo sarà Brooks. Al VAR, invece, ci sarà Van Boekel, con Attwel nel ruolo di AVAR.