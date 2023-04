Gds – L’Inter si compatta: anche Zhang a Lisbona con la squadra

Benfica-Inter è uno degli impegni più importanti della stagione nerazzurra, anche se gli uomini di Inzaghi non ci arrivano in grande forma. Proprio per questo motivo, l’ambiente vuole compattarsi in questo momento così delicato e a Lisbona ci sarà anche il presidente Steven Zhang.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il desiderio del numero uno interista di essere vicino al gruppo, provando a dare la giusta carica. Un obiettivo condiviso anche con Inzaghi, con l’Inter a pochi passi da un’altra impresa storica, ma anche bisognosa di un cambio di passo in campionato.

Per far sentire la vicinanza a tutto l’ambiente, allora, Zhang volerà a Lisbona sullo stesso charter di squadra, staff e dirigenza. Il momento è cruciale e l’Inter si gioca il suo futuro.