Il momento sta per arrivare. Domani sera, ore 21, l’Inter torna a giocare un quarto di finale di Champions League. All’Estadio Da Luz, l’avversario è il Benfica, tra le squadre più sorprendenti di questa annata. Inzaghi lo sa, i nerazzurri hanno bisogno di due grandi prestazioni per sperare di passare il turno. Ma il momento interista non è dei migliori.

Per questo motivo, il tecnico ha provato a caricare la sua squadra, cercando di infonderle un po’ di fiducia. Nel discorso di ieri mattina, riferito da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha voluto rincuorare i suoi giocatori in merito ai risultati negativi delle ultime giornate. Questo il senso delle sue parole:

“Creiamo tanto e la palla non vuole entrare, ma non perdiamo fiducia in quello che stiamo facendo. Torneremo a segnare e con continuità. Crediamoci!”

La semifinale sarebbe un traguardo storico (manca dall’anno del Triplete), ma l’allenatore dell’Inter ha bisogno di una scossa anche in vista dei prossimi, decisivi impegni di campionato, i quali giocheranno un ruolo decisivo per decidere gli obiettivi futuri della società.