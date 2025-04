Bergomi contro l’arbitro: “Rimesse così vanno cambiate”

Proseguono le polemiche legate a Bologna-Inter e in particolare alla rete di Orsolini siglata allo scadere che ha deciso l’incontro. Tutta la formazione nerazzurra a fine gara ha infatti protestato con l’arbitro Colombo per via della rimessa precedente a quella che ha portato il gol, a detta di molti irregolare. Questo perché Miranda ha avanzato la battuta rispetto al punto iniziale di uscita del pallone, guadagnando oltre 10 metri.

Un episodio che ha attirato l’attenzione anche di Beppe Bergomi, il quale non ha nascosto la sua delusione al Club di Sky Sport. Come riferito dall’ex difensore dell’Inter, una rimessa del genere è chiaramente irregolare: “Le rimesse laterali così vanno cambiate. Io alleno il settore giovanile, se le fai con 3-4 metri… se tu la fai, io dico sempre ‘chiedi dov’è’, perché te la fa rifare altrimenti”.