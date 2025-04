La MOVIOLA di Bologna-Inter: “Errore sulla rimessa”

La prestazione opaca espressa ieri sera dall’Inter al Dall’Ara contro il Bologna, oltre ad una sconfitta con rete subita allo scadere, ha generato non poche polemiche in casa nerazzurra. Il gol di Orsolini, infatti, era viziato da una prima rimessa laterale battuta in maniera irregolare, considerato che l’esecuzione era stata avanzata di almeno dieci metri rispetto al punto in cui era inizialmente uscito il pallone.

Ecco la moviola di Bologna-Inter secondo La Gazzetta dello Sport: “Una gara passata a fischiare troppo quella di Colombo, anche i sospiri: l’esatto contrario di quell’Orsato che anche i contrasti al limite li lasciava correre per far scorrere il gioco. All’8’ manca subito un cartellino giallo a Calhanoglu per entrata su Odgaard. Al 22’, pallone che viene assegnato per una rimessa laterale all’Inter: ma non era uscito del tutto. Al 33’, giusta decisione nel contrasto Freuler-Lautaro in area-Bologna: l’attaccante dell’Inter non riceve un contrasto tale da poter assegnare un calcio di rigore. Corretti i gialli per Mkhitaryan (39’), Bastoni (18’ st) e per proteste a Ndoye”.

Qui l’episodio incriminato arrivato a fine secondo tempo: “Al 10’ st, Italiano espulso assieme a Farris: o sono volate parole grosse o la decisione è eccessiva. Al 44’ st, palla cadente sul braccio di Carlos Augusto in area-Inter: arto dentro la figura sì, ma il dubbio resta come sul fischio che ha fermato il gioco in area-Bologna per presunto fallo di Lautaro a Ravaglia. Nel finale, Colombo concede una rimessa laterale al Bologna dieci metri circa oltre il punto di uscita del pallone: errore. Da lì rinasce una nuova azione e un’altra rimessa dalla linea laterale – regolare – che porterà al gol del Bologna”.