C’è un problema ENORME per lo spareggio scudetto

A cinque partite dalla fine della Serie A, Inter e Napoli si trovano a pari punti, a quota 71. Un testa a testa che probabilmente si protrarrà fino all’ultima giornata, con anche la possibilità che le due contendenti finiscano appaiate in classifica. In quel caso ci sarà uno spareggio Scudetto per decidere la vincente del campionato.

Una nuova partita che andrebbe ad aggiungersi alla già infinita stagione dell’Inter e che potrebbe creare un problema alla Lega Serie A. Lo spareggio, infatti, potrebbe essere giocato il week-end successivo alla fine del campionato, prevista per il 25 maggio. Tuttavia, ciò non sarebbe possibile in caso di approdo dei nerazzurri alla finale di Champions League. La gara, inoltre, non potrebbe essere posticipata ulteriormente, per via degli impegni delle nazionali.

Una soluzione? Una soluzione logica potrebbe essere anticipare al venerdì l’ultima gara di campionato di Inter e Napoli, per poi giocare lo spareggio il lunedì successivo, ovvero il 26 maggio.