Bergomi: “Inter, lavoro di Conte importantissimo. Lo spirito del gruppo è sotto gli occhi di tutti”

L'ex difensore centrale si è soffermato sull'esultanza della squadra dopo la rete di Darmian

Durante la diretta di Sky Calcio Club di ieri sera, come sempre si è parlato di Inter e della grande stagione che sta facendo. Beppe Bergomi, nello specifico, ha voluto evidenziare lo spirito di gruppo che si è creato all'interno dello spogliatoio nerazzurro in questa annata, come testimoniato ad esempio dai tanti abbracci tra i calciatori sia al momento dell'esultanza dopo il gol di Darmian che a fine partita dopo il triplice fischio. Per l'ex difensore nerazzurro, buona parte del merito va chiaramente attribuita al lavoro che Antonio Conte sta svolgendo da due anni a questa parte.

Le parole di Bergomi:"Lo spirito di Conte si vede a 360 gradi. L'esaltazione, far rendere al massimo tutti i calciatori, sicuramente. Lo spirito di gruppo che viene fuori adesso è sotto gli occhi di tutti, da come si abbracciano, da come esultano. Questo è un lavoro che parte dall'inizio, con degli alti e bassi perché in determinati momenti ha fatto fatica. Ma giocatori come Darmian che partono da dietro hanno dato il loro contributo, la forza del gruppo si vede e il lavoro di Conte è stato importantissimo".