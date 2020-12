Bernardi (DAZN): “Lukaku in campo parla quanto Conte: vi svelo un retroscena nella partita contro il Bologna”

Il silenzio degli stadi deserti causa coronavirus lo conferma, non bastassero i gol e certe dichiarazioni nei momenti di difficoltà: Romelu Lukaku è il vero leader in campo di questa Inter, è il capitano senza fascia che si è caricato un reparto e un’intera squadra sulle (larghe) spalle. Antonio Conte, per il resto, è il leader dalla panchina di una squadra che il suo leader ce l’ha, l’ha trovato: la cosa si può apprezzare con più cognizione di causa, appunto, con gli stadi vuoti. E non potrebbe esserci posto più privilegiato di quello di Davide Bernardi, giornalista, bordocampista di DAZN per Inter-Bologna, per ricostruire la particolare dialettica che, in campo, Lukaku e Conte sembrano aver individuato.

Racconta infatti Bernardi: “Lukaku in campo parla quanto Conte, se non di più. Capita che dicano la stessa cosa contemporaneamente o che uno certifichi quel che dice l’altro, tipo Lukaku nel primo tempo: ‘Brozo vieni, vieni con la palla’. Conte sente e dice: ‘Sì, sì, vieni, vieni’. Capita anche che a volte l’asse delle indicazioni si ribalti: nel secondo tempo, Mihajlovic fa dei cambi e modifica la difesa. Lukaku è il primo ad accorgersene e lo dice a Conte: ‘A quattro mister, si sono messi a quattro!'”. Questo quanto scritto da Bernardi sulle proprie storie di Instagram.

