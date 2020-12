Sky – Domani si valutano le condizioni di Barella per lo Shakhtar: e Eriksen scalpita per un posto dal 1′

L’assenza – possibile, probabile – di Nicolò Barella per la partita di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk rimescola le carte in casa Inter, costringe Conte a ridisegnare il centrocampo e potrebbe condurlo a fare delle scelte che (ci azzardiamo a ipotizzare) non avrebbe mai pensato di prendere di qui al prossimo mese: di più, l’assenza di Barella, se confermata, potrebbe tramutarsi nell’occasione per Christian Eriksen di mettere in difficoltà una volta per tutte l’allenatore leccese, la società, e persino quella parte – minoritaria – di tifoseria che lo vorrebbe fuori dall’Inter per demeriti propri. Occorre, però, andare con ordine.

E’ notizia di serata il dolore alla caviglia che ha colpito Nicolò Barella nel corso dell’allenamento di oggi: il centrocampista avrebbe messo male la caviglia – questo dicono gli ufficiosi referti dai cancelli di Appiano Gentile – e le sue condizioni per mercoledì sarebbero in dubbio. E le ultime, in questo senso, dopo il lancio da parte dell’emittente 7 Gold, le ha fornite Sky Sport: che riporta di come, nella giornata di domani, verranno eseguite le debite valutazioni per stabilire se il giocatore potrà essere della partita – o almeno in panchina – per la gara, decisiva, contro lo Shakhtar.

Nel frattempo, però, la situazione a centrocampo dice che Conte (3-5-2 o 3-4-1-2 che sia) non può rinunciare a schierare tre centrocampisti: e con Gagliardini e Brozovic sicuri titolari, Nainggolan, Vidal e Vecino sicuri assenti e Sensi in dubbio, l’unico nome a rimanere scoperto – e pertanto papabile titolare – pare essere quello di Christian Eriksen: che potrebbe avere proprio in Champions League una chance importante per indirizzare, in un senso o nell’altro, il proprio futuro in nerazzurro, e per cercare di dimostrare giusto quel poco in più che si possa dimostrare quando non si entri in campo a novantesimo minuto scaduto.

