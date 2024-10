Biasin: “C’è una cosa che ha fatto imbestialire Inzaghi in Champions”

Seppur vinta grazie alla rete arrivata quasi allo scadere di Marcus Thuram, quella giocata dall’Inter contro lo Young Boys mercoledì sera non è certo stata la miglior prestazione stagionale dei nerazzurri. Sia a causa di un manto artificiale che ha reso tutto più complicato, ma anche per via delle numerose rotazioni, la squadra di Simone Inzaghi non si è espressa al meglio delle sue potenzialità.

Come rivelato da Fabrizio Biasin su Cronache di Spogliatoio, però, a fare infuriare il tecnico nerazzurro al termine della partita non è stata la prestazione sottotono dei suoi. L’allenatore, infatti, non ha comprensibilmente digerito quanto accaduto nel corso della ripresa quando Carlos Augusto è rimasto giù al termine di uno scatto per un forte fastidio ai flessori della coscia sinistra.

Soprattutto in questo momento della stagione Inzaghi ha bisogno di tutta la rosa a disposizione per poter gestire le forze dei suoi ragazzi. Aver quindi perso un calciatore duttile come Carlos Augusto, capace di saper giocare sia da quinto che da terzo, complica di molto la capacità del scelta dell’allenatore in vista dei prossimi impegni.

Questo il retroscena del giornalista: “Lui si è imbestialito per una cosa. Non tanto per la partita brutta che ha giocato l’Inter, ma perché si è fatto male Carlos Augusto. Una cosa che lo manda ai matti, perché lui fa nella gestione delle risorse di tutto il gruppo fa la sua fortuna”.