Social – Biasin stuzzica Conte su Eriksen: “Ha giocato molto più di altri?”. Il vero dato sul minutaggio

Christian Eriksen ha giocato più di altri, testuali parole di Antonio Conte nella conferenza stampa di oggi: “Christian dall’inizio dell’anno ha avuto tantissime occasioni, ha giocato più di altri e quando lo riterrò opportuno lo sceglierò”. Numeri alla mano, però, il centrocampista danese in partite di campionato ha disputato appena 225 minuti (equivale a 32 minuti a gara), e risulta più utilizzato solo di Stefano Sensi (perennemente bloccato da infortuni), Alexis Sanchez (anche se lo scarto è minimo: il cileno, sostanzialmente una seconda scelta, ha giocato 212 minuti) e delle riserve Ranocchia, Nainggolan e Pinamonti, solamente per limitarsi ai giocatori che abbiano disputato almeno un minuto in stagione.

A cosa si riferisca Conte quando dice che Eriksen ha avuto “tantissime” opportunità e che ha giocato più di altri è oggettivamente difficile da capire, ed è proprio su questo punto che si concentra il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista sportivo, che dal proprio profilo Twitter commenta le parole del tecnico nerazzurro: “Spero sempre in un miracolo che porti un grande tecnico a trovare un’intesa con un grande giocatore per il bene dell’Inter, ma se la premessa è ‘ha giocato molto più di altri’ temo che sarà dura”, scrive Biasin.

