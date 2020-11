Esposito, prima gioia personale con la maglia della SPAL: segna e regala il 2-0 contro il Pescara

La prima rete non si scorda mai, anche se – ufficialmente – quella di oggi non è la prima nella sua carriera professionistica: in ogni caso, oggi, Sebastiano Esposito ha messo a segno il primo gol della sua esperienza con la SPAL, andando a segno al 94esimo minuto della sfida contro il Pescara, terminata 2-0 in favore del club spallino, che con la vittoria di oggi si proietta al secondo posto con 15 punti in classifica.

La prima rete, per i ferraresi, l’aveva segnata Salamon al 28esimo minuto: è toccato quindi a Esposito l’onore di consegnare alla SPAL il gol della sicurezza dei tre punti, che corrisponde anche alla certezza della sconfitta per il Pescara. Il club abruzzese, allenato da Massimo Oddo, rimane al penultimo posto con 4 punti in classifica, davanti alla sola Cremonese, ultima con 3 punti ma con una gara in meno.

