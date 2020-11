Biasin: “Conte tra i migliori al mondo, l’Inter al completo è davvero forte. E’ solo questione di tempo”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, nell’editoriale pubblico su Tuttomercatoweb ha commentato le ottime indicazioni fornite dai nazionali nerazzurri durante la sosta e le loro prestazioni.

Ecco le sue parole: “Quelli dell’Inter, per dire, ben si stanno comportando: Vidal ha segnato una doppietta col suo Cile, Hakimi ha segnato con il suo Marocco, Eriksen ha segnato una doppietta con la sua Danimarca, Lukaku ha piazzato un bell’assist con il suo Belgio, Barella in Italia-Polonia è stato il migliore degli azzurri, Bastoni ha fermato il Pallone d’Oro 2020 sulla fiducia, ovvero Robert Lewandowski. Bravi, bravissimi tutti”.

Ora il salto di qualità con l’Inter: “Patron Zhang paga per rendere felice mezzo mondo. L’Inter dispone di giocatori realmente molto forti. E voi direte: ‘Arriva il minchione a scoprire l’acqua calda’. Avete ragione, che siano forti è un dato di fatto, ma è anche vero che c’è una moltitudine di commentatori che alza la voce: ‘L’Inter dovrebbe prendere questo e quello!’, come se i giocatori non bastassero mai. Non siamo d’accordo: l’Inter è al completo e alla ripresa è chiamata a portare i motori a regime. Con quel materiale e quell’allenatore – decisamente tra i migliori al mondo – crediamo che sia solo una questione di tempo”.

