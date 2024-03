Negli scorsi giorni si è parlato del futuro di Simone Inzaghi, con alcune voci che hanno accostato il tecnico dell’Inter ad alcuni club inglesi, come il Liverpool. In realtà, come confermato dal giornalista Fabrizio Biasin, il tecnico piacentino è orientanto verso il rinnovo con i nerazzurri.

Queste le sue parole:

PRETENDENTI – “Detto che anche l’estate scorsa Simone Inzaghi aveva le sue pretendenti, adesso, dopo tutto quello che è successo, le 12 vittorie su 12 nel 2024, il bel calcio che sta mostrando in Italia e in Europa, tutte le squadre che devono cambiare allenatore, è probabile che mettano anche Inzaghi nella la loro lista. Non mi sorprende il fatto che possa essere un prescelto dal Liverpool, ma secondo me anche dal Chelsea. E non mi stupisce che lui non la viva tipo ‘adesso vado in Inghilterra a far vedere che sono un fenomeno’. Perché non è il suo modo di fare. Secondo me, al netto che è consapevole del suo lavoro, non credo che si lascerà convincere ad andare altrove, almeno fino al Mondiale 2025, che ha contribuito a conquistare”.

RINNOVO – “Il Mondiale per me lo vivrà da allenatore dell’Inter, ma con un rinnovo di contratto, che deve arrivare. L’Inter non può arrivare alle cifre dei club inglesi, ma non credo sarà la discriminante per Inzaghi. Farà la stessa cosa dell’estate scorsa, chiederà ‘chi possiamo tenere? Possiamo andare avanti con questo gruppo?’. Perché poi se vai via devi rifare tutto e se invece puoi continuare con questo gruppo sembra tutto un po’ più facile”.