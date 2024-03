Inter a Bologna con due OBIETTIVI: in campo un osservato speciale

Si giocherà questo pomeriggio alle 18.00 l’attesissimo scontro al Dall’Ara tra Bologna e Inter. In campo ci saranno infatti due tra le migliori formazioni per qualità di gioco di questo campionato, guidate da due tecnici di grande talento come Thiago Motta e Simone Inzaghi.

I nerazzurri, in caso di successo, potrebbero addirittura allungare per una notte a +18 il vantaggio sulla Juventus. Ai rossoblù, invece, i tre punti servirebbero per allontanare le inseguitrici al quarto posto ed avvicinarsi alle zone occupate da Milan e Juve.

Oltre a cercare la vittoria nell’ultimo appuntamento in Serie A prima del ritorno di Champions League di mercoledì prossimo, l’Inter si presenterà quest’oggi a Bologna con un altro obiettivo che porta il nome di Stefan Posch. Come suggerito da Tuttosport, l’esterno austriaco è entrato a far parte della rosa dei laterali osservati dai nerazzurri per la prossima stagione in caso di partenza di Dumfries.

L’opinione di Passione Inter

Quello di Posch è un profilo che si sposa sicuramente con le caratteristiche cercate da Inzaghi sulle corsie laterali. L’esterno austriaco ha già accumulato parecchia esperienza nel nostro campionato e, nonostante i numeri in calo di questa stagione rispetto ai 6 gol messi a segno nella scorsa annata, potrebbe rivelarsi una buona pedina per l’Inter in caso di addio di Dumfries, in scadenza di contratto nel giugno 2025.