Euforia nerazzurra, tutti in cerca di un biglietto per l’euroderby: come e quando acquistarli

Nell’ultimo ventennio è accaduto tre volte, nel mezzo secolo precedente zero. E chissà quando sarà la prossima. Quel che è certo è che ogni tifoso interista (e milanista) farebbe di tutto per presenziare ad almeno una delle due date, destinate a entrare nella storia: 10 e 16 maggio (l’Inter giocherà in casa il ritorno). San Siro si tingerà di rossonerazzurro e diventerà un ambiente incandescente, probabilmente quasi surreale. E visto che tutti vorrebbero esserci, una volta usciti, sarà caccia al biglietto. Ma vediamo come e quando potranno essere acquistati.

Partiamo dalle certezze: per ora, come si legge su La Gazzetta dello Sport, non è ancora dato sapere il momento in cui comincerà la vendita, le date verranno comunicate nei prossimi giorni. Sicuramente, però, come accaduto nelle precedenti sfide di Champions, avranno la precedenza gli abbonati, che in una prima fase potranno decidere se confermare il proprio posto (a meno che non sia destinato ai tifosi ospiti o alla Uefa) e in una seconda, in caso non lo abbiano confermato, acquistare un tagliando in un altro settore. Poi toccherà ai soci degli Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi, ecco perché è praticamente impossibile si arrivi alla vendita libera, che invece con il Benfica è rimasta disponibile fino al giorno della partita. Sul sito ufficiale nerazzurro, ad ogni modo, è possibile attivare la notifica riguardante il momento in cui inizierà ufficialmente la vendita. Ai tifosi ospiti invece, secondo norme Uefa, spetta almeno il 5% della capienza totale.

Si stima che nel 2003 ci furono oltre 200mila richieste per ognuno dei due match, la capienza massima si ferma a quasi un terzo. La caccia al biglietto è pronta a partire, nessuno vuole mancare all’appuntamento con la storia. Perché i prossimi euroderby sono sicuramente il 10 e il 16 maggio, i successivi chissà.