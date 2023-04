Inter-Benfica è stata una serata straordinaria per i nerazzurri, che hanno ottenuto la qualificazione alla semifinale di Champions League. Il 3-3 di San Siro è stato ampiamente sufficiente per blindare il passaggio del turno dopo il 2-0 dell’andata. Un risultato importante anche per il Ranking UEFA.

Infatti, grazie al pareggio di ieri l’Inter è riuscita a staccare la Roma, salendo a quota 91mila punti e prendendosi la decima posizione solitaria. Il nono posto, occupato da Barcellona e Juventus, dista ora 9mila punti.

Con questi risultati, i nerazzurri si sono garantiti in modo praticamente certo la seconda fascia nei sorteggi, in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questo vorrebbe dire avere un girone in teoria più abbordabile rispetto a questa stagione. Pertanto, il finale di campionato e la lotta per il quarto posto diventano ancora più importanti.