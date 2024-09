I giornali bocciano Bisseck: “Servono lezioni private”

Simone Inzaghi contro l’Udinese ha optato per tre cambi di formazione rispetto al derby, di cui uno obbligato, ovvero Davide Frattesi per Nicolò Barella. Oltre alla consueta alternanza fra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, la scelta che ha fatto più rumore è stata l’esclusione di Benjamin Pavard in favore di Yann Bisseck, titolare per la terza volta in stagione dopo Genoa e Manchester City.

Il difensore dell’Inter ha mostrato la consueta esuberanza tecnica palla al piede, ma ha macchiato nuovamente la sua partita “partecipando” – suo malgrado – ad entrambi i gol dei friulani per diretta responsabilità. Sulla rete di Kabasele non ha accorciato consentendogli di staccare di testa, su quella di Lucca è avanzato oltre la linea di centrocampo, lasciando una prateria che Calhanoglu ha provato a colmare correndo all’indietro senza successo. Queste le pagelle dei giornali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “In marcatura sull’uomo ha ancora bisogno di tante lezioni private. Sbaglia pure alcune letture, tra cui l’uscita sul secondo gol. Un po’ svagato“.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – “Troppo staccato da Kabasele sul gol del pareggio. Chiude sul lato sinistro, con l’uscita di Bastoni: c’è anche la sua responsabilità sulla rete di Lucca“.

TUTTOSPORT 5,5 – “Si perde Kabasele in occasione della rete friulana che impatta sul risultato“.

PASSIONE INTER 5,5 – “Prova ad accompagnare la manovra con coraggio, ma si lascia sorprendere da Kabasele, non leggendo l’inserimento e lasciandogli troppo spazio in area. L’Inter poi rimette sul binario giusto la gara e anche lui ritrova compattezza difensiva“.