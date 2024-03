Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Bologna-Inter, gara valida per la 28a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

COMPLEANNO INTER – “Intanto faccio gli auguri a tutto il mondo interista perché oggi ricorre il 116esimo compleanno di questo glorioso club”.

BOLOGNA E ATLETICO – “Oggi e l’Atletico sono partite complementari. Oggi dobbiamo consolidare il primo posto e mercoledì dobbiamo passare il turno. Il denominatore comune deve essere la prestazione”.

FABBIAN – “Fabbian ha la recompra. Siamo orgogliosi che possa fare le cose in provincia. Sta a lui dimostrare di essere un giocatore da Inter. Chiaramente sta facendo bene e ci sono tutti i presupposti, anche se con calma, perché la recompra non dobbiamo esercitarla questa stagione. Abbiamo ancora un anno davanti e vedremo la cosa migliore per noi e per lui”.

SCUDETTO – “Ci sono ancora tante partite con tanti punti a disposizione. Noi dobbiamo continuare a fare prestazioni da Inter. Se facciamo prestazioni da Inter ci saranno anche i risultati”.