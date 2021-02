Bonolis: “Scudetto all’Inter? E’ solo pressione mediatica. Il campionato è equilibrato”

All’indomani della vittoria dell’Inter contro la Lazio, Paolo Bonolis è stato intervistato da Radio Radio. Il presentatore televisivo e tifoso interista ha parlato della lotta per lo scudetto e della partita di ieri sera tra nerazzurri e biancocelesti. Bonolis ha sottolineato l’equilibrio che regna nel campionato. In seguito le parole.

SCUDETTO ED EQUILIBRIO – “C’è equilibrio, dopo anni di dominio di Juventus, abbiamo un bel campionato. Con Inter e Milan, ma anche squadre come Lazio ed Atalanta che possono sempre dare fastidio a squadre come la Juventus stessa. Inter favorita? Credo sia più una pressione mediatica alle spalle della squadra. Sicuramente può dire la sua. Molti dicono che stare in Europa sia una spinta per il campionato, ma dall’altro lato si può dire che avere altri impegni possa portare degli svantaggi“.

LA PARTITA CON LA LAZIO – “Credo che l’Inter e la Lazio giochino entrambi allo stesso modo e giocano di ripartenza. Il primo che segnava avrebbe potuto mettere in difficoltà l’altra squadra, chiudendosi in modo giusto. La Lazio solitamente difende bene, ma il fatto di dover recuperare il passaggio, ha decretato delle ripartenze dell’Inter, che si è comunque chiusa bene“.

