Borussia M-Inter, arbitra Makkelie: aveva diretto la finale di Europa League contro il Siviglia

L’Inter, dopo la convincente prova in campionato contro il Sassuolo, cerca una conferma anche in campo europeo. Martedì alle ore 21 si disputerà Borussia Mönchengladbach-Inter, gara cruciale per il destino dei nerazzurri in Champions League, che verrà diretta dall’olandese Danny Makkelie. Ci sono due precedenti sgradevoli con questo fischietto di gara per i meneghini.

Il primo e più gravoso è sicuramente la finale di Europa League contro il Siviglia, dove si è discusso a lungo dell’arbitraggio del direttore di gara. In quella sfida, inoltre, ci fu un acceso battibecco tra quest’ultimo ed Antonio Conte. L’olandese, però, è stato presente anche in un’altra sconfitta per i nerazzurri: si tratta proprio della gara d’andata con i tedeschi, quando si trovava in sala VAR.

Gli assistenti saranno gli olandesi Mario Diks ed Hessel Steegstra. Altri connazionali, Kevin Blom e Jochem Kamphuis, in sala VAR. Lo slovacco Ivan Kruzliak sarà invece il quarto uomo.

