Eurorivali – Il Borussia M vince il set sullo Shakhtar: 0-6 il risultato finale con tripletta di Plea

E’ un risultato sorprendente quello maturato a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Borussia M’Gladbach, non tanto per i tre punti ottenuti dai tedeschi, quanto per il risultato finale nettamente in favore della squadra allenata da Marco Rose. Dopo lo 0-4 dei primi 45 minuti con le reti di Bondar, Bensabaini e la doppietta di Plea, si intuisce subito che la serata per gli uomini di Luis Castro si fa estremamente complicata, lontana anni luce rispetto alla barriera eretta giusto una settimana fa contro l’attacco dell’Inter di Antonio Conte.

A chiudere definitivamente un match senza storia, nella ripresaci ha pensato prima il gol Stindl e poi l’incredibile tripletta di Plea, fissando il risultato finale sullo 0-6 in favore del Borussia. A questo punto, viene stravolto nuovamente il girone B di Champions League che vede in vetta proprio la formazione tedesca a quota 5 punti. Segue a 4 lo Shakhtar in virtù della vittoria ottenuta sul Real Madrid e del pareggio in casa contro l’Inter, in attesa che le squadre di Antonio Conte e Zinedine Zidane si scontrino questa sera per la corsa al secondo posto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<